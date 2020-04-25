كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيتن عامر تطلب الزواج من أحمد مجدي في "فرصة تانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذهبت الفنانة "أيتن عامر" والتي تجسد شخصية ريهام في "فرصة تانية" لزياد والذي يجسد شخصيته الفنان "أحمد مجدي" بالسيارة، لتعرض عليه الزواج، بعدما اعترفت بحبها له الذي استمر سنوات، وعرضت عليه السفر إلى دبى والعمل فى شركة والدها، وقالت له أنها تعلم عنه كل شئ، كانت سعيدة كثيراً عندما تركته خطيبته "ياسمين صبري" مريم ، فرفض زياد كل طلباتها، عروضها وقال لها لا أريد معرفتك مرة آخرى.

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وضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" قالت أيتن عامر لأحمد مجدي: "تذكر أنك اخترت من لا تحبك، تركت من تحبك بشدة، ومريم مستحيل أن تعود لك"، حاول زياد الرجوع إلى مريم أكثر من مرة لكنها رفضته، عندما رفضته بعد لقائه مع ريهام، قرر زياد الزواج من ريهام، أقاما حفل زفاف كبير لهما.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.