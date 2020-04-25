كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 09:56 صباحاً - نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها ظهرت بها بالحجاب وذلك عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام. وعلقت درة على الصورة كاتبة: “ربنا يتقبل مني ومنكم صيامنا وصلاتنا ودعواتنا شكرا لمحبيني انكم لا تنسوني من دعائكم”. وكانت درة قد نشرت سابقا صورة لها بالحجاب ايضا حيث هنأت متابعيها بحلول شهر رمضان.

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كانت هذه تفاصيل خبر درة بالحجاب للمرة الثانية في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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