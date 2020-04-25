محمد صلاح يستقبل شهر رمضان في منزله على طريقته

متابعة بتجــــــــــرد: شارك لاعب نادي ليفربول الإنكليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح، تحضيراته لإستقبال شهر رمضان المبارك في منزله. فنشر محمد صلاح صورة له عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها وهو يعلق الزينة الرمضانية داخل منزله. الصورة حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر صفحة محمد صلاح في “إنستجرام”، كما وتصدّرت صفحة الصور الأكثر رواجًا في الموقع. وكان صلاح قد سبق وبارك لمتابعيه بحلول الشهر الفضيل كاتباً: “رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير”.

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