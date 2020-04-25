إطلالة تلفزيونية مفاجئة للأمير ويليام وعائلته

متابعة بتجـــــــــــرد: قام الأمير ويليام مع كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة بظهور تلفزيوني مفاجئ خلال برنامج “In Big night ” على قناة الـBBC، وشاركوا مع البريطانيين في التصفيق للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

فقد ظهر دوق ودوقة كامبريدج يوم الخميس برفقة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس خارج قاعة أنمر للمشاركة في Clap For Our Carers، وكان لافتاً ارتداء جميعهم اللون الأزرق الخاص بالعاملين في الـNHS أي نظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في إنكلترا.

وقبل المشاركة في التصفيق عند الساعة الثامنة مساءً، ظهر وليام ولي ولي العهد وحفيد الملكة اليزابيث في مشهد كوميدي غير متوقع مع ستيفن فراي، اعترف خلاله بأن التعليم المنزلي لأطفاله كان “كابوسًا حقًا”.