انتهاك خصوصية ميغان ماركل في المحكمة العليا في لندن

متابعة بتجــــــــــرد: تعقد محكمة لندن العليا يوم الجمعة أولى جلساتها الإجرائية في قضية انتهاك للخصوصية رفعتها ميغان ماركل دوقة ساسكس على صحيفة لنشر جزء من إحدى رسائلها.

وتقاضي ميغان ماركل زوجة الأمير هاري دار Associated Newspapers بعد نشر مقالات في صحيفة Mail on Sunday التابعة لها في شباط من العام الماضي حول رسالة كانت قد أرسلتها إلى والدها توماس ماركل.

ويقول محامو ماركل إن هذا النشر يمثل إساءة استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق النشر وتسعى ماركل للحصول على تعويض من الصحيفة عما ألحقته بها من ضرر.

ومن جانبهم، يرى محامو الصحيفة أن وضع ماركل داخل العائلة المالكة يجعل هناك اهتماماً عاماً مشروعاً بتفاصيل حياتها الشخصية وعلاقاتها الأسرية.

والجدير ذكره أن الجلسة ستُعقد عن بُعد بسبب إجراءات العزل في بريطانيا جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد.