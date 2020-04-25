سكان نيويورك يغنون من الشرفات لتكريم العاملين خلال فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أطل الناس في مدينة نيويورك الأميركية من النوافذ ومن على الشرفات ليصفقوا تكريماً للعمال الأساسيين الذين ما زالوا يعملون خلال جائحة كورونا.

وبعدها بدأ أداء جماعي مثير لأغنية “Lean on Me” لبيل ويذرز التي يعود تاريخها إلى عام 1972.

وقال منظمو احتفالية “نيويورك تغني معا” إن الهدف هو رفع الحالة المعنوية وتكريم العاملين على الجبهة الذين يكافحون فيروس كورونا والاستفادة من القوة الاستشفائية للموسيقى مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

والجدير ذكره أن الجوقة تختار كل أسبوع أغنية وتؤديها بعد التصفيق للعاملين الأساسيين مساء كل خميس.