يسرا ترتدي فستان الزفاف في الاحلام

نشرت النجمة المصرية يسرا صورة لها مرتدية فستان الزفاف من كواليس مسلسلها الرمضاني “خيانة عهد”، عبر حسابها على موقع انستغرام وذلك بعدما شهدت الحلقة الأولى من المسلسل، الذي سيعرض طيلة شهر رمضان، على استيقاظ يسرا، التي تجسد شخصية “عهد”، على كابوس، حيث ظهرت في الحلم مرتدية فستان الزفاف الأبيض وطرحة وكانت جالسة في الكوشة ولكن تبدو علامات الضجر والخوف عليها، ثم تتفاجأ بأيادي تشبه أيادي الوحوش تحاول جذبها من يدها إلا أن أحد الأشخاص يرتدي ملابس “البهلوان” يمنحها “ساطور” لكنها بالخطأ تقطع يدها به أثناء دفاعها عن نفسها. هنا تستيقظ يسرا أو “عهد”، وهي في حالة خوف شديد بسبب الكابوس.

مسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذي يجسد دوره الفنان خالد أنور.