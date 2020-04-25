خالد عبد الرحمن بعد عرض مسلسل "ضرب الرمل": لا تحكموا من الحلقة الأولى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "ضرب الرمل" الذي يشارك فيه الفنان خالد عبد الرحمن تفاعلاً واسعًا، وتصدر اسمه القائمة عبر موقع تويتر السعودية، بعد عرض الحلقة الأولى منه، وسط ردود فعل متباينة بين الجمهور.

وبحسب المتابعين فإن المسلسل حقق 12 مليون مشاهدة في وقت قياسي وهو 25 دقيقة، دون تأكيد الأمر من جهات متخصصة، كما تم تصنيف قناة "سي بي سي" كأكثر قناة تم البحث عنها خلال بفضل العمل الدرامي "ضرب الرمل".

وفي الوقت الذي اعتبر عدد من المتابعين أن المسلسل متواضع جدًا، نشر آخرون تصريحا للفنان خالد عبد الرحمن بطل العمل بألا يتفاجأ الجمهور من الحلقة الأولى، وبالتالي لا يتوجب الحكم عليه منها.

وتفاعل مغردون عبر تويتر مع مقاطع فيديو تم تداولها للظهور الأول للمطرب الشعبي خالد عبد الرحمن كممثل في مسلسل "ضرب الرمل".

ووثقت المقاطع ظهور الفنان خالد عبد الرحمن في عدة مشاهد في شخصية "شقير"، أبرزها حين قدم نصيحة لـ"الشيخ مبارك" قائلاً "اللي سعره اليوم بريال، بكرة بعشرة" في سياق تعليقه على تأثر شركته بالتزامن مع خسارة مجموعة من الأسهم.

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وأكد بعض المتابعين نجاح الفنان في تجسيد شخصية "شقير" رغم كونه العمل التمثيلي الأول له، بينما دعا آخرون للتأني وعدم الحكم على العمل الفني بشكلٍ عام من الحلقة الأولى له.

وخاضت قناة "سي بي سي" تجربة إنتاج مسلسل "ضرب الرمل" حيث يعد أول عمل درامي روائي مأخوذ من ثلاثية "ضرب الرمل" للروائي محمد المزيني والتي نشرها بالتتابع خلال ثلاث سنوات من "2008 حتى 2010".

وتعد الرواية ملحمة تاريخية تدون تحولات المجتمع السعودي خلال ثلاثة أجيال منذ عام "1956"، مرورا بثمانينات القرن الماضي وانتهاء بالعصر الحديث.

ويأتي المسلسل الذي يحمل نفس عنوان الرواية ليدون هذه المراحل بقالب درامي عصري ويبدو أنه التوجه الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون في تقديم أعمال سعودية محلية جادة ذات قيمة فنية عالية وتجربة جديدة لالتفاتتها للأعمال الروائية السعودية المهمة وتقديمها للمشاهد السعودي والعربي.

ويستعرض المسلسل أحداثا مهمة من التاريخ السعودي الاجتماعي من ضمنها تجار العقيلات والمتغيرات التي رافقت الفترات الاقتصادية التي كان لها أكبر الأثر على تشكيل الثقافة والمجتمع السعودي.

والمسلسل من كتابة محمد المزيني وإخراج ماجد الربيعان، ويقوم ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السعودية.