أول تعليق لـ”إبليس” بعد خروجه من السجن بتهمة الإساءة للذات الإلهية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال المواطن السعودي "أبو قاسم" الشهير بـ إبليس في مقطع فيديو، بعد خروجه من السجن، بتهمة الإساءة للذات الإلهية إنه حرص على التعليق على مسألة هامة قبل أن ينام" الألوهية لله والملك لله، والربوبية لله والتوحيد لله والتعظيم لله، وأصبحنا وأصبح الملك لله، وغير ذلك فإن الله يقول لكم دينكم ولي دين"

وأضاف: مسألة الدين هي علاقة بينه وبين ربه ولا دخل لأحد بها، مستشهدا بما قاله النبي محمد في حياته وما قيل عنه من أنه "كذاب وساحر ومجنون".

وأوضح الشاب، الذي أثارت فيديوهاته جدلا كبيرا في المملكة، أن الله لم يحرم الزينة، وهناك فرقا بين الاكتحال ووضع الزينة، موجها رسالة للذين قذفوه قائلا: "حسابكم عند الله".

وجاء ذلك بعدما ظهر في فيديوهات عديدة وقد وضع على وجهه المكياج بطريقة غريبة ليتشبّه بـ"عبدة الشياطين".

واختتم قائلاً: "عشان يجيلي نوم حبيت أعلق على هذا الموضوع، في أشياء ما لها داعي، وما في حد سلم من ألسنة الناس، حتى الأنبياء والرسل".

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وألقت الجهات الأمنية القبض على "إبليس" للتحقق من معتقداته وتوجهاته، واكتشفت أن لديه قضية "عقوق والدين" بالإضافة إلى مخالفات للذوق العام وسب الذات الإلهية وغيرها من التهم.

كما تم تفتيش المقر الذي كان يظهر بداخله "إبليس" أثناء تصوير مقاطع الفيديو، ولم يتم الكشف عن نتائج ذلك التفتيش حتى اللحظة، وأنه تم التأكد من سلامته الصحية بعد توارد أنباء عن احتمالية معاناته من اعتلالات نفسيه، جعلته يقدم على فعلته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل كبير مستنكرين سبب خروجه من السجن بهذه السرعة .

ويقول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنه من الأرجح أن يكون الشاب منتميًا أو مؤمنًا بمعتقدات جماعات عبدة الشيطان المنتشرة بطقوسها وهيئات أفرادها الغريبة في العديد من دول العالم.

فيما يزعم آخرون إنه ينتمي لمجموعة "الإيمو" وهي نوع من موسيقى الروك التي تبرز التعبيرات العاطفية العميقة حيث تبدأ هادئة ومن ثم تصبح أكثر شدة، خاصة وأن أنصار تلك الموسيقى يعتمدون "ستايل" خاص باللباس وتسريحة الشعر والمكياج.