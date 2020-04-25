صبحي يُهاجم منصة "تيك توك" وينتقد ظهور النجمات عليها

كشف الفنان المصري محمد صبحي، عن رأيه فيما يحدث على منصات أبلكيشن "تيك توك" و"لايكي"، ومشاركة بعض الفنانين بها قائلًا: "تحدثت عن هذه الأمور وما يشبهها منذ أكثر من 7 سنوات، ولكن لا أحد يسمع، ما نراه وما يظهر أمامنا ليس إلا القليل، وهناك ما هو أصعب وأبشع بكثير"

وأضاف : "ما يزعجني الحجج، حيث يظهر البعض مدافعين عما يحدث على أساس أنه أكل عيش وأنهم لا يجدون قوت يومهم فيضطرون للظهور بهذا الشكل، وأيضا ظهور بعض النجمات اللامعات على موقع لايكي أراه تجارة، وكلما كان اسم النجمة أكبر كلما زادت المشاهدات، ما أستطيع قوله عن هذا الأمر إن الأهالي لا ترى والدولة لا ترى".

وعن ظهور بعض النجوم على تيك توك علق قائلاً : "هذا الأبليكيشن ما هو إلا تحريك للشفاة مع صوت مقطع من عمل فني لفنان آخر، فإذا شاهدنا هذا من إنسان عادي يقدمه من منزله فلا ضرر، لأنه فى هذه الحالة يبحث عن الفكاهة والضحك، ولكن لماذا يفعل ذلك النجوم؟ لماذا لا يقومون بتأدية المشهد بأنفسهم وإثبات قدراتهم فى التمثيل، هذا شيء بلا طعم، ولا هدف، ولذا أقول لابد من بناء الإنسان من جديد، نحن بصدد مرحلة مرعبة وبعد أزمة كورونا ستظهر حياة جديدة منعدمة فيها الأخلاق تماماً، وبالتالى يجب علينا أن ننقذ أبنائنا الآن قبل فوات الأوان".

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