كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 08:56 صباحاً - نشرت اللاعلامية الكويتية مي العيدان صورة قديمة للفنان المصري محمد هنيدي مع ابنته فريدة وذلك عبر حسابها على انستغرام. وعلقت مي العيدان على الصورة كاتبة: “صورة محمد هنيدي مع ابنته . . ماشاء الله نسخه منه على بِنَت “. وقد تفاوتت ردود فعل المعلقين بين استنكر تعليق مي العيدان على الصورة وبين من شبهها بالفنانة الكويتية هيا الشعيبي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان عن ابنة محمد هنيدي: “نسخة منه” ومعلقون بشبهونها بـ هيا الشعيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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