شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاد الباتشينو الـ80.. شاهد أروع مشاهده وسبب تتويجه بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، النجم الباتشينو بعيد ميلاده الـ80، بعدما أصبح واحدا من أهم الممثلين فى التاريخ بفضل موهبته الكبيرة، التى دوماً ما لمعت فى أهم الأدوار التى لعبها طوال حياته منذ بزوغ نجمه فى سبعينيات القرن الماضى، حتى الآن، حيث تمكن النجم ذو الأصول الإيطالية من تجسيد أعقد الأدوار بموهبة فريدة نال عليها استحسان الجمهور وعشق نجوم السينما قبل الجمهور العادي ممن يعتبروه مدرسة مختلفة في التمثيل.

وخلال التقرير التالى نتعرض بالتزامن مع إتمامه الثمانين من عمره إلى مجموعة من أبرز مشاهده التى طالما ارتبطت باسمه ولا تزال محل احترام من قبل محبيه إلى الآن.

1- صدق أو لا تصدق فإن النجم الباتشينو الذى دوماً ما ارتبط اسمه بجائزة الأوسكار وترشح لها فى أكثر من مناسبة، لم ينلها إلا مرة واحدة خلال مسيرته الفنية عن دوره في فيلم scent of a woman والذى يعد هذا المشهد الأروع بالنسبة له خلال الفيلم، حيث تمكن فيه من نيل إعجاب الملايين حول العالم.

2- مشهد آخر من أهم أفلام النجم الباتشينو حينما قام ببطولة فيلم Any Given Sunday ولعب دور مدرب لفريق كرة القدم الأمريكية، ومع هذا المشهد نال استحسان الجمهور الذى لا يزال يردد كلامه لطريقة تأديته وإلقائه أثناء التمثيل.

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3- فيلم الأب الروحي واحد من أروع الأفلام في ذاكرة السينما بصفة عامة، وبالتالي لا ينبغي الاحتفال بعيد ميلاد الباتشينو دون التطرق لمشهد من مشاهده بهذا الفيلم

محامى الشيطان، واحد من أهم أفلام الباتشينو، الذى أثار جدلاً كبيراً، مثلما يظهر خلال هذا الفيديو.