نادر أبو الليف لـ"الخليج 365": "أهوى المطبخ في رمضان وأعتبر نفسي شيف بامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المطرب نادر أبو الليف إنه يومه في رمضان يبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا، ثم أصلي أظهر وأقرأ القرآن ثم النوم مرة أخرى بعد العصر.

وأضاف لـ"الخليج 365": "أحرص دائما على دخول المطبخ بنفسي، لأن هناك مأكولات أحب القيام بها مثل الكنافة، وأعتبر نفسي شيف بامية، ومعها الأرز بالشعرية أو الأبيض، كما أحب المكرونة بالبشاميل والاسكالوب".

وأشار إلى أن يذبح بنفسه، ولا يشتري لحوما من الخارج، وعلى مائدة الإفطار لا بد من وجود التمر والخشاف وشوربة اللحم بلسان العصفور، فهى أساسيات المائدة بالنسبة لي" .

وتابع: "أجلس بعد الإفطار للصلاة وقراءة القرآن والتعبد، فأنا أحب الروحانيات وربما أتابع التليفزيون في حالة تفرغى بعدها، وأظل مستيقظا حتى أؤدي صلاة التراويح".

واستطرد: "بينما أحرص دائما على شراء الفوانيس التي تذكرني بذكريات الطفولة، وأشترى أيضا لزوجتي وابني، وأقوم بتزيين المنزل بها".