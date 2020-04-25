كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر درما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الأولى من "فرصة تانية" لياسمين صبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المسلسل بمشهد يجمع الفنان أحمد مجدي "زياد" وياسمين صبري "ملك" في خطوبتهما، بعد أربع سنين حب، وبعد مررور شهر كانت تذهب مع صديقتها سارة الشامي وأختها هبة مجدي لشراء هدية لخطيبها زياد في أحد المولات .

وبالصدفة شاهدت صديقة مريم خطيبها يجلس مع بنت في أحد الكافيهات وطلبت منها الذهاب للطابق الأعلى في المول، حتى لا تشاهده مريم، ثم تشاهد أختها أيضاً نفس الحدث وتطلب نفس الطلب وتمانع مريم الذهاب للدور الأعلى، تشاهد زياد يجلس مع الفتاة "أيتن عامر" ، تذهب له وتطلب منه أن يتركها وتعطيه دبلة الخطوبة بدلاً من هدية عيد ميلاده.

يحاول زياد محادثة مريم في أكثر من مرة ليعرفها كم هو يحبها، يريد الرجوع إليها، لكنها ترفض في كل مرة وتتركه، حتى يتفق مع ملك أختها بأن يقابلها في كافيه لكي يحدثها عن مريم وترجعهم لبعض.

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تتصل ملك بزوجها "دياب" مدحت وتقول له أنها عند والدتها، لكن عن طريق ال GPS يعرف أنها تكذب عليه، أنها في كافيه، يذهب للكافيه ويجدها تجلس مع زياد، ويتشابك زوج ملك مع زياد ويقول له "أنت بتلعب على البنت وأختها" ، ويتشابك مع زوجته لأنها كذبت عليه، يذهبوا للمنزل، ويضربها.

تذهب ملك لبيت أهلها، تقول لهم ما حدث، في ذات الوقت تذهب ملك مع والدها محمد أبو داود إلى مدحت فى معرض السياريات ويتشاجران مه، يطلبوا منه بأن يطلق شقيقتها، ولكنه يرفض ويظهر زياد فجأة ويتدخل بعدما حاول مدحت التهجم على ملك.

وتذهب "أيتن عامر" ريهام لزياد بالسيارة وتطلب الزواج منه وتقول له أنها تحبه من سنوات، وتعرض عليه السفر إلى دبى والعمل فى شركة والدها، لكن رفض زياد وقال لا لا أريد رؤيتك مرة آخرى، عندما يفشل زياد في محاولاته للرجوع مع ملك، يقرر الزواج من ريهام وأثناء الإحتفال بالزفاف، تتعرض ملك لحادث بالسيارة وتذهب للمستشفى، يعلم أحمد الشامي صديق زياد بالحادث ويخبر زياد، يذهب زياد أيضاً لها، يترك ريهام في الفرح، تفوق مريم وتفقد الذاكرة.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.