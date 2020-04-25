تراند اليوم : محيي إسماعيل يحكي لأول مرة – كنت هقتل نادية الجندي

توك شو

كشف الفنان محي إسماعيل تفاصيل قصة محاولة قتله للفنانة الراحلة نادية لطفي في فيلم “زهور برية” بسكين.

وقال خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه إيناس الدغيدي علي قناة “القاهرة والناس”: “استخدمت خلال المشهد مع نادية لطفي سكينة حقيقية ومكنش معانا خام تاني ويوسف فرنسيس قال ده اَخر شوت وأرجوكم ممعناش خام ومش هنعيد”.

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وتابع: “كنت جايب معايا من القاهرة سيكنة قرن غزال وخلال مشهد التصوير وضعت السكينة على شفايف نادية لطفي وكنت أجسد دور مدمن هيروين ويقبلها” ، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من المشهد كانوا في حالة اندهاش والجميع علق: “الواد ده مجنون وحسين فهمي اتخانق معايا ساعتها بس أنا كنت صغير وعايز أقلد الأجانب في الاندماج”.

ولفت إلى أنه أحب الفنانة الراحلة نادية لطفي حب غرامي في هذا الفيلم.