تراند اليوم : ثاني حلقات الفتوة – خطف مي عمر.. وياسر جلال يرفض اقتحام منزله

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ” الفتوة ” لياسر جلال وهو يتعارك مع فتوات عزمى الذين يحصلون على إتاوات من الأهالى بدون وجه حق، ويحاول التصدى لهم لكن أحد الأهالى يطلب من حسن الجبالى “ياسر حلال” ألا يدخل معهم فى مشاكل ويدفع الإتاوة.

وفى مشهد ثان نرى “ليل” مى عمر وهى متجهة لفرح دون علم والدها وتساعدها فى ذلك هنادى مهنا “شكر”، وترقص “ليل” فى الفرح، كما تظهر خلال نفس الحلقة “جميلة” نجلاء بدر التى تساوم أحد رجال الحارة “المعلم بشر” على الزواج منها مقابل أموال وذهب، بينما نرى مى عمر فى الفرح تنتظر وصول الحنانة “والدتها” وعندما تعلم بعدم حضورها تترك الفرح.

عزمى مع الفتوات يحاول البحث عن الملثم الذى يأخذ فلوس الإتاوات ويعيدها للفقراء والمظاليم ويمر فى الحى ويتجبر ويظلم ويبطش، وفى المقابل نرى حسن الجبالى مع ابنته “ليلى أحمد زاهر” يحايلها ويراضيها بعد معاكستها من أحد شباب الحارة ثم يتركها ويذهب لفرح “حنوقة”.

العرافة وداد تذهب لرياض الخولى زوج “ليل” أو طليقها الذى يريد أن يعيدها إليه ويبدو أنها تدبر لها مكيدة وبالفعل يخطفها أحد رجال رياض الخولى بعد أن يضرب هنادى مهنا على رأسها، وتحاول “ليل” الهرب منه لكنها تفشل ويظهر فى مشهد محاولتها الهرب الفنان عادل الفار.

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أم حسن الجبالى “أنعام سالوسة” تسأله عن عمه الذى سأل عنه وتخبره بأنها جهزت أكل لحنوقة بسبب فرحه ثم يطرق باب منزل حسن الجبالى ويخرج منزعجا ليجد فتوات عزمى ومنهم “ضياء عبد الخالق” يريدون اقتحام منزل الجبالى، لكنه يرفض ويتصدى لهم ويأتى عزمى لينهر رجالاته على ما يريدوه ولكن أم حسن الجبالى تطلب منه أن يحلف على المصحف ألا يتعارك مع الفتوات حتى لا يلقى مصير والده أحمد الجبالى وهو القتل .

أحمد خليل كبير الفتوات ينصح ابنه عزمى ألا يظلم أحدا ولكن عزمى يخبر والده ان سيد اللبان يشتكى ويؤكد له أن الزمن بعد مرور الوقت لا بد أن يجد الإنسان له سند وأن الحق هو سنده، وأنه لا يحب الظلم ويضرب لابنه مثلا بأحمد الحبالى والد حسن الجبالى الذى قتل ولكن الناس حزنت عليه ولبست السواد لفترة تجاوزت الأربعين يوما.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة .