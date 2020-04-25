تراند اليوم : قبل الكل : مشاهدة الحلقة الثانية من ” رجالة البيت ” أكرم حسني و أحمد فهمي .. إتفرج

فارس طارق – أميرة علي

ينتظر الجمهور بشوق كبير عرض مسلسلات رمضان من عام إلي أخر، حيث يعرض في رمضان 2020 العديد من المسلسلات من بينهم مسلسل ” رجالة البيت” .

وتعرض لكم الخليج 365 يوميا المسلسل للمشاهدة عبر المنصات الالكترونية المختلفة فورا عقب رفعها علي المواقع الخاصة بها.

برجاء الانتظار جاري تحميل الحلقة ..

مسلسل “رجالة البيت” يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وبطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.