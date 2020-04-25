شاهد.. محيي اسماعيل يرفض التمثيل مع محمد رمضان: “أنا التاريخ والقامة”!

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 05:56 صباحاً - رفض الممثل المصري محيي اسماعيل التمثيل مع مواطنه الفنان محمد رمضان رغم اقراره بموهبته. كلام محيي اسماعيل جاء ردا على سؤال من ايناس الدغيدي، مقدمة برنامج “شيخ الحارة والجريئة” على شاشة القاهرة والناس ان كان يقبل ان يمثل دور “ثلاث او اربع ” مشاهد معه ليقول “هو يعملهم انا ما اعملهم”. واضاف “هو يعمل الدور الصغير وانا اعمل الدور الكبير ليه لأني انا محيي اسماعيل التاريخ والقامة وسأفضل اقول ده ليوم ما اموت”.

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