شاهد.. ردة فعل احمد شيبة بعد إلقاء فأر عليه في “خلي بالك من فيفي”

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كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 05:56 صباحاً - وقع الفنان الشعبي أحمد شيبة ضحية مقلب ببرنامج “خلي بالك من فيفي” الذي يعرض على قناة mbc خلال شهر رمضان.
و بدأ المقلب كالعادة بدخول أحمد شيبة لفيلا فيفي عبده بعدها دخلت الخادمة المسحورة عليهم وقامت بإلقاء “فأر” على شيبة ففزعته مع صوت المفرقات فقام من مجلسه وطاردها بـ”وسادة” وقام بتوجيه الضربات لها ووصفها بالمجنونة وغير الطبيعية.
يذكر أن برنامج فيفي عبده، يعرض على قناة mbc مصر وتم تصويره في “فيلا” بيتها وحلاقاته 60 حلقة، ويتضمن البرنامج حيوانات شرسة. ويعتمد البرنامج على عمل “مقلب” بالضيف، إذ تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص،
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