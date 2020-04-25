السعودية.. إلغاء عقوبة الجلد واستبدالها بالسجن او الغرامة

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 05:56 صباحاً - ظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية تفيد أن “المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب. وأشار القرار إلى استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة”.
والجلد عقوبة شائعة في القانون السعودي ولطالما آثار تطبيقها انتقادات دولية للمملكة من قبل منظمات حقوق الانسان.
وقالت الوثيقة أن القرار جاء استكمالا “للإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
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