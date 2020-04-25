غادة عادل تنهار وتحطم الاستوديو في مقلب رامز مجنون رسمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمة لم تكن تتوقعها في برنامج مقالب هذا العام، هذا هو حال الفنانة الممثلة المصرية غادة عادل التي دخلت في نوبة من البكاء بعد المواقف التي تعرَّضت لها في أولى حلقات برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة “MBC مصر”.

وتقوم فكرة البرنامج على ظهور رامز جلال لضحاياه بشخصيته الحقيقية لكن بعد أن يُقيّد الضيف في كرسي متحرك يطيح بهم في الهواء عدة مرات.

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وخلال المقلب المثير استعطفت غادة عادل، رامز جلال أكثر من مرة حتى يفك قيودها لكنه رد عليها قائلاً: “لو حصلك حاجة الـ5 عيال (أبناؤها) في رقبتي.. عايز أشوف دمعة واحدة يا مفترية”.

غادة الوديعة التي كانت مقيدة على الكرسي تحولت تماما عقب فك قيودها حطمت بعض الديكورات وركلت رامز بقدمها وألقت عليه أداة حادة، كما توعدته بالندم على فعله بها، ورغم ذلك لم يتوقف جلال ودفع بها إلى حفرة مغطاة مملوءة بالمياه.

وحاول رامز جلال كعادته مع ضيوفه الاعتذار لغادة وتهدئتها لكنها كانت عصبية للغاية، ولم تستطع التحكم في انفعالاتها، خصوصاً بعد ما عاشته من صدمة ورعب في البرنامج.