شاهد نادين نسيب نجيم بالحجاب لأول مرة وتهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محبيها بإطلالة رمضانية مميزة، ظهرت فيها مرتدية عباءة وحجاب كامل باللون الأسود.

ملكة جمال لبنان السابقة هنأت متابعيها بحلول شهر رمضان الكريم بتعليق كتبت فيه: «بعتذر الصورة منا كتير واضحة و نظيفة لانه اخدتها سلفي عن المراية لما كنت عم صور مسلسل ٢٠٢٠، حبيت شارككم فيا من وحي رمضان أحبائي رمضان كريم لجميع اخواننا المسلمين صيام مقبول شهر مبارك عليكم و هل الشهر هو فرصة للعطاء ومشاركة العائلة اوقات جميلة ومشاركة الفقير الصَّدقة، رمضان يجمعنا حتى لو كنا بالبيت».

نادين نسيب نجيم اعلنت خروجها من السباق الدرامي الرمضاني الذي كان من المفترض أن تشارك فيه بمسلسل «2020»، وكتبت: «شكراً لمحبتكم و تعليقاتكم نعم مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين والتفائل بالنجاح والأمل انه كل شي راجع متل الأول ان شاء الله، هل أزمة عل كل ورح تعدّي اهم شي سلامة الناس وصحتنا تنرجع نشتغل رح اشتقلكم كتير كتير».

يُذكر أن نادين نسيب نجيم تشارك في بطولة «2020» أمام قصي خولي، كارمن لبس، وغيرهم، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر.