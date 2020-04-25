ابنة نانسي عجرم بـ«كمامة» مبتكرة في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الثانية «إيلا» التي أكملت عامها التاسع، في أجواء عائلية مبهجة بحديقة منزلها.

نانسي حرصت على مشاركة محبيها ومتابعيها أجواء الحفل بصور مميزة، ظهرت فيها نانسي تحتضن «إيلا» أمام قالب كيك حمل اسمها، وكان لافتاً ارتداء ابنة النجمة اللبنانية «كمامة» نسقتها مع الـ«تي شيرت»، رافعة علامة النصر.

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وفي تعليق على الصور، كتبت نانسي: «كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي»، حيث هنأ فانز النجمة اللبنانية، ابنتها بعيد ميلادها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالسعادة والنجاح.

يُذكر أن نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وقد رُزقت منه بثلاث بنات هن «إيلا وميلا، وليا»، وقد نفت الفنانة اللبنانية ما تردد مؤخراً عن حملها في مولودها الرابع، بتصريح قالت فيه: «لست حاملاً والحمد لله لديّ ثلاث بنات أنعم الله عليّ بهنّ وكفاني ربي»

من ناحية أخرى، تشارك نانسي عجرم في المارثون الرمضاني الجاري بغناء تتر مسلسل «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل يُعرض عبر شاشة mbc مصر.