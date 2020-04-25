سميرة سعيد تهدي الفانز فيديو نادر من طفولتها احتفالاً بحلول رمضان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت النجمة المغربية سميرة سعيد محبيها ومتابعيها بحلول شهر رمضان الكريم، ولم تكتف الديفا بمجرد الكلمات، حيث فاجأتهم بهدية مميزة.

سميرة نشرت تسجيل غنائي نادر من طفولتها، كانت تغني فيه أغنية «رمضان أقبل»، وكتبت الفنانة المغربية معلقة عليه: «أغننية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها.. كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين»، حيث تبادل فانز الفنانة مع الديفا التهاني، متمنيين لها شهر مبارك لها ولأسرتها، مثنيين على موهبتها الفنية منذ نعومة أظافرها.

يُذكر أن سميرة سعيد تشارك في المارثون الرمضالي الحالي بغناء تتر مسلسل «لما كنا صغيرين»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.

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مسلسل «لما كنا صغيرين» من بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، ونبيل عيسى، هاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبدالله، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، هلا السعيد، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

من ناحية أخرى، شاركت سميرة سعيداً حديثاً في الأوبريت الغنائي «أنت أقوى» مع تامر حسني، محمد منير، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، والكليب من إخراج طارق العريان.