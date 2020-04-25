ما علاقة والدة عمرو دياب بمسلسل دينا الشربيني الجديد؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت الفنانة المصرية دينا الشربيني في لفت الأنظار مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد «لعبة النسيان»، والذي تعاونت فيه لأول مرة فنياً مع النجم المصري عمرو دياب، الذي وضع الموسيقى التصويرية للعمل.

ويبدو أن الشربيني أرادت مداعبة الهضبة بتفصيل شخصي أيضاً داخل المسلسل، حيث لاحظ فانز دياب أن اسم الشخصية التي تجسدها الفنانة المصرية بالعمل المعروض عبر شاشة mbc مصر، «رقية»، وهو نفس اسم والدة النجم المصري الراحلة.

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وفي تصريحات حديثة لها، أكدت دينا أنها لا تستطيع أن تعبر عن مدى فرحتها وسعادتها بتعاونها مع الهضبة، وقالت: «عندما أتحدث عن عمرو دياب، أرتبك قليلاً، لأني لا أستطيع أن أوفيه حجمه وحقه الفني»، مثنيه على مشواره الفني الناجح على مدار تاريخه المهني، واعربت عن تفاؤلها بهذا التعاون الذي اعتبرته أول مؤشرات نجاح العمل، مضيفة: «عندما يضع عمرو دياب يده على أي عمل، لابد ان يصيبه النجاح».

وفي مداخله عبر الفيديو مع الإعلامي عمرو دياب، شكرت دينا الشربيني النجم المصري على تحمله لها هذه الفترة، نتيجة اضطرارها للنزول لارتباطها بالتصوير، وذلك عندما سألها المذيع المصري عن احتياطات الهضبة في منزله للوقاية من كورونا، حيث قالت: «عمرو دياب لم يغادر المنزل منذ أكثر من شهر، وهذا ما يجب أن نلتزم به جميعاً، ولولا التصوير، لم أكن لأغادر المنزل أيضاً حتى تنتهي الأزمة».

يُذكر أن مسلسل «لعبة النسيان» مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، وتشارك دينا الشربيني في بطولته أمام أحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي وغيرهم.