ابنة طلعت زكريا تتذكر والدها في أول رمضان يمر عليها بدونه.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعربت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا عن افتقادها لوالدها، النجم الراحل طلعب زكريا، في أول شهر رمضان يمر عليها بعد وفاته.

إيمي نشرت صورة مميزة جمعتها بالراحل من اجواء شهر رمضان الماضي، ظهرت فيها مرتدية العباءة والحجاب، وتحمل «فانوس»، كما بدا الراحل مرتدياً جلباب منزلي ضاحكاً، وكتبت الفنانة الشابة معلقة عليها: «الصوره دى اخر رمضان لينا مع بعض انا متأكده ان رمضان ده ربنا هيهون بعدك عننا لانك ف مكان احسن ..ادعوا لابى وامواتنا جميعاً»، حيث تمنى لها متابعوها الصبر والسلوان على مصابها الأليم.

يُذكر أن طلعت زكريا رحل عن عالمنا يوم 8 أكتوبر عام 2019، عن عمر يناهز الـ59 عاماً، وذلك بعد أزمة صحية ألمت به، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد، ومكث بالمستشفى أسبوع إلا أن حالته الصحية سرعان ما تدهورت حتى وافتة المنية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «بنت القبايل» آخر عمل درامي عُرض لإيمي طلعت زكريا وقد شاركت في بطولته أمام نخبة من ألمع النجوم، وأبرزهم؛ عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منه فضالي، مدحت تيخا ، سميرة عبدالعزيز ، أشرف عبدالغفور، بهاء ثروت، محمود الجابري، ياسمين علي، إنعام الجرتلي، مفيد عاشور، ياسمين جمال، والعمل تأليف الكاتب شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.