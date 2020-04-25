أصالة في أول رمضان بعد الطلاق: نادمة على ردود أفعال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حاولت الفنانة السورية أصالة تعويض انفصالها عن زوجها، المخرج طارق العريان بأول رمضان بعد طلاقهما، بالتواجد وسط أولادها وشقيقها ومدير أعمالها أنس نصري.

شام الابنة الكبرى لأصالة نشرت صورة تجمعها بوالدتها وأشقائها خالد والتوأم آدم وعلي، من حديقة منزلهما، وكان لافتاً الاجواء الرمضانية المميزة في منزل النجمة السورية، حيث ارتدت أصالة وابنتها العباءات، كما ارتدى خالد العباءة العربية، وكتبت شام معلقة على الصورة: «رمضان كريم عليكم من أسرتي ».

وفي تصريحات جريئة عن أول رمضان لأصالة بعد الطلاق، أكدت الفنانة السورية أنها ستفتقد العريان على مائدة الإفطار، وعندما تم سؤالها عما إذا كانت تنوي دعوته برمضان على الإفطار، أجابت: «ما بعرف شو الظروف»، وأضافت: «بهذا الشهر عندي مشاعر معينة، تجول في خاطري، منها الندم على بعض ما فعلت من ردود أفعال».

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أصالة أضافت- في تصريحاتها لThe insider-: «أكيد ارتكبت أخطاء فادحة في ٢٠١٩ وبدايات ٢٠٢٠ .. بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها»، وهي التصريحات التي فسرها البعض بندمها على الإنفصال عن طارق العريان.

يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخراً كليب جديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.