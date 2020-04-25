شكرا لقرائتكم خبر عن تتر "لما كنا صغيرين".. حميدة أولا والنبوى ثانيا ثم ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل بدء الماراثون الرمضانى بأيام قليلة، أثيرت أزمة بطلها النجم خالد النبوى، بسبب الدعاية التى انتشرت فى ذلك الوقت لمسلسل "لما كنا صغيرين"، والتى يرى فيها أنها لا تتناسب مع تاريخه وحجم نجوميته، وأنها لم تكن كما اشترط قبل البدء فى تصوير المسلسل.

ومع انطلاق الحلقة الأولى من المسلسل، جاء فى التتر الذى تغنيه النجمة سميرة سعيد، محمود حميدة أولا ثم خالد النبوى، وأخيرا ريهام حجاج، وبذلك يحفظ صناع العمل لكل من النجمين الكبيرين اسمه وتاريخه، وإذعان من النجمة الشابة ريهام حجاج بقيمة حميدة والنبوى، وأنهما إضافة كبيرة لمسلسل يحمل اسمها.

ريهام حجاج اعتبرت أن كل ما أثير قبل عرض المسلسل أقوى دعاية له وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام: أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق أقوى دعايا لمسلسلنا لما كنا صغيرين ".

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "لما كنا صغيرين" بداية حميمية بين مجموعة من الأصدقاء وهم (ريهام حجاج وزوجها محمود حجازى ونبيل عيسى ونسرين أمين وكريم قاسم) فى حضور رئيسهم فى العمل محمود حميدة، إلا أن تلك البداية سرعان ما انقلبت رأسا على عقب، لتنكشف خطوط الحكاية الرئيسية.

تشاهد ريهام حجاج زوجها محمود حجازى - فى غفلة منه – وهو يتعاطى المخدرات، لتطلب منه الطلاق بعد محاولاتها الكثيرة لإبعاده عن هذا الطريق، يحاول أن يقنعها أن الأمر ليس سهلا كما تتصور، ولا يمكن الإقلاع عن الإدمان بهذه السهولة، لتصر ريهام على الطلاق فى النهاية وهو ما حدث.

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وفى خيط درامى أخر نكتشف أن نسرين أمين حامل من نبيل عيسى دون زواج، فاجتمع الأصدقاء فى محاولة لإقناعه على الزواج منها، إلا أنه يرفض ويطلب منها أن تجهض حملها، فتنتهى تلك الجلسة بطلاق ريهام واستمرار مشكلة نسرين وعيسى.

تذهب نسرين أمين إلى نبيل عيسى فى مكتبه بالشركى التى تجمعهما، تسأله عن سبب تهربه فيخبرها أنها تعمدت حملها لإجباره على الزواج منها، فتحدث مشادة كلامية بينهما يجتمع موظفو الشركة على إثرها، فتغادر نسرين بعد أن تهدده: "ودينى لأفضحك" ليرد عليها عيسى "أعلى ما فى خيلك اركبيه"، فما من محمود حميدة أن يحولهما للتحقيق.

ولم يظهر النجم خالد النبوى فى أحداث الحلقة الأولى، ويبدو أنه سيكون له تأثير درامى كبير على الأحداث المققبلة للمسلسل ، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات تباعا.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء .

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .