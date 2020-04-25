شكرا لقرائتكم خبر عن النسايب اتفرقوا.. كيسى أفليك وجواكين فينيكس باعا شقة نيويورك.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع جاست جيرد أن الثنائى الأوسكارى كيسى أفليك وجواكين فينيكس باعا شقتهما فى نيويورك، والتى سبق وأن اشتربها سويا، وذلك فى الوقت الذى كانا الثنائى "نسايب"، حيث كان كيسى متزوج من شقيقة فينيكس "سمر"، والتى تزوجها فى عام 2006، وانفصلا عام 2017 ولديهما إنديانا وأتيكوس، ومنذ ذلك الوقت والثنائى الحاصل على جائزة الأوسكار لا يتحدثان وقاما ببيع الشقة بمبلغ تخطى الثلاثة ملايين دولار حسبما أكد الموقع.

وكانت اعتقلت الشرطة الأمريكية الممثل العالمى جواكين فينيكس، صاحب شخصية الجوكر فى فيلمه الأخير، أثناء مشاركته فى مظاهرات بشوارع واشنطن الأمريكية لزيادة التوعية بضرورة الاهتمام بقضايا المناخ.

وأبرزت العديد من المحطات الأجنبية ووسائل الإعلام، مقاطع فيديو للنجم العالمى المرشح لحصد جائزة الأوسكار، وهو يتصدر الصفوف الأمامية للمظاهرات السلمية التى قادها بعض المؤسسات المهتمة بشئون المناخ والبيئة.

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آخر أعمال فينيكس كان فيلم الـJoker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر و الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.