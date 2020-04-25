شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان تأجيل لفيلم مايكل جوردن الجديد Without Remorse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Paramount عن تأجيل طرح فيلم الممثل العالم مايكل يى جوردن الجديد Without Remorse، من 18 سبتمبر المقبل إلى 2 أكتوبر من نفس العام، العمل الجديد من إخراج ستيفانو سوليما وتأليف تايلور شيريدان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، فيلم Without Remorse هي قصة أصل جون كلارك، الذي يلعبه جوردان، ضابط العمليات البحرية الذي تحول إلى وكالة المخابرات المركزية والذي يعمل على الانتقام بعد مقتل صديقته على يد أحد تجار المخدرات في بالتيمور.

كما أجلت شركة Paramount مواعيد طرح الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place لأجل غير مسمى، حيث من المقرر أن تدرس موعدا جديدا وتعلن عنه لاحقا.

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وكان من المقرر أن يشهد شهر مارس 2020 عرض الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place، لكنه تقرر تاجيل عرضه لاجل غير مسمي ايضا وهو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمال لنجاح جزءه الاول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الجديد من العمل تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة" Paramount" عن تجديد مسلسل Yellowstone ، لـ موسم رابع، وذلك قبل بدء طرح الموسم الثالث من العمل، الذى من المقرر له أن يعرض خلال الصيف المقبل، ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، تدور أحداث مسلسل Yellowstone حول عائلة داتون، بقيادة جون دوتون، الذي يسيطر على أكبر مزرعة لتربية الماشية في الولايات المتحدة.