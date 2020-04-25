مع حلول أول يوم رمضان.. جيل التسعينات يتربعون على عرش الفن

يتميز شهر رمضان الكريم دائمًا بالمسلسلات والإعلانات، وذلك منذ جيل الثمنينات، حيث كان يحتل التلفزيون المصري العديد من المسلسلات التي كانت تروج للشهر الكريم.
فكان دائمًا يكون بداية المسلسل، هو دخول الشهر المبارك، ليكون ملائمًا مع الأجواء، وليكون المشاهد يتعايش مع الأجواء، ويشعر بأنه داخل المسلسل.
ومع مرور السنوات أصبحت المسلسلات أكثر تطورًا، ومع ظهورتكنولوجيا جديدة، وتطور الجيل والكميرات، وتقنية الصورة، فأصبح يعتمد جو رمضان على المسلسلات المتطورة، وكأن الجيل التسعينات أصبح موضة وانتهت.
ليظهر اليوم الكابو حميد الشاعري، برفقة البوب إيهاب توفيق، وهشام عباس ومصطفى قمر، في إحدى إعلانات الصيدليات، ليكون حديث الساعة.
واستطاع نجوم التسعينات والكاسيت، منخلاله أن يلفت الجيل الجديد، والذي أعرب عن إعجابه الشديد بهم، واشتيق جيل الـ 90 لهم.
كما استطاع النجم بهاء سلطان أن يجذب الانتباه له، بغناء أغنية أحد البنوك، والذي لاقت نجاحًا مذهلًا.
ولم يكن ذلك النجاح جديد على نجوم الكاسيت، حيث أستطاعوا خلال أجيال بأن يحتلوا عرش الفن.
ومع بداية أول يوم في رمضان 2020، استطاع نجوم التسعينات أن يثبتوا أنهم مازلوا يتعربون عرش الفن حتي وقتنا هذا، وأنهم بلا منافس.
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