كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مادلين طبر توبخ ابنتها في أول ظهور لها في "القمر آخر الدنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظهر الفنانة مادلين طبر، التي تجسد دور "فايزة" بتوبيخ ابنتها الفنانة ساندي علي التي تجسد دور "ناهد" على ما تعيشه وزواجها من الفنان مؤمن نور الذي يجسد شخصية "أحمد''، رغم عدم موافقتهم على هذا الزواج واصرارها على هذا.

وتقول لها الفنانة ساندي علي "أحمد محترم جدا وبيحبني"، لتسخر منها الفنانة مادلين طبر قائلة:"فين جوزك راح الشغل وسابك وأنتم مفروضين عرسان شوفي انتي لابسة ازاي ده انا جيالك من ورا أبوكي كسرتي قلبي يا ناهد أنا لازم أديكي فلوس تشتري بيجامتين بدل الشراشيح اللي انتي لابساها دي".

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.