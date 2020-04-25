كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى تبدأ رحلة بحثها عن والدتها في "القمر آخر الدنيا'' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذهب الفنانة بشرى للفنانة عواطف حلمي لتبحث عن والدتها لكنها تتفاجئ برد فعل الفنانة عواطف حلمي عليها أنها تسأل عن والدتها التي لم تتحدث معها منذ وقت طويل.

وتصاب الفنانة بشرى بالحزن والاحباط لعدم ايجادها لوالدتها وتتحدث مع الفنانة أميرة نايف عندما سألتها لماذا لم تعمل حتى الأن رغم أنها مهندسة فتقل لها الفنانة بشرى أن المسئوليات لا تفرق بين كونها مهندسة أم لا.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.