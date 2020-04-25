يسرا تنشر صورتها بفستان الزفاف!

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 03:56 صباحاً - روجت الفنانة المصرية يسرا لاولى حلقات مسلسلها الجديد “خيانة عهد” بنشرها صور لها بفستان الزفاف.

وكانت قد شهدت اولى حلقت مسلسل “خيانة عهد” استيقاظ يسرا والتي تجسد شخصية “عهد”، علي كابوس حيث ارتدت في الحلم فستان زفاف وطرحة وجلست في الكوشة ولكن تظهر وهي تشعر بالضجر والخوف،

تفاجئ بسرا في حلمها بأيادي تشبه أيادي الوحوش تحاول جذبها من يدها إلا أن شخص يرتدي ملابس البهلوان يمنحها ساطور لكنها تقطع يدها به أثناء دفاعها عن نفسها.

مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة .