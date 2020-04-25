نادين نسيب نجيم بصورة من وحي رمضان

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 03:56 صباحاً - اختارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ان تهنىء متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على طريقتها وبإطلالة مختلفة. ونشرت نادين نسيب نجيم صورة لها بالحجاب وعلقت كاتبة: “بعتذر الصورة منا كتير واضحة و نظيفة لانه اخدتها سلفي عن المراية لما كنت عم صور مسلسل ٢٠٢٠ “. وتابعت نادين نسيب نجيم: “حبيت شارككم فيا من وحي رمضان أحبائي رمضان كريم لجميع اخواننا المسلمين صيام مقبول شهر مبارك عليكم و هل الشهر هو فرصة للعطاء ومشاركة العائلة اوقات جميلة ومشاركة الفقير الصَّدقة أحبائي رمضان كريم لجميع اخواننا المسلمين صيام مقبول شهر مبارك عليكم و هل الشهر هو فرصة للعطاء ومشاركة العائلة اوقات جميلة ومشاركة الفقير الصَّدقة رمضان يجمعنا حتى لو كنا بالبيت”. رمضان يجمعنا حتى لو كنا بالبيت”.

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