زوج كيم كاردشيان يوزع 300 ألف وجبة على متضرري كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من مغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، عن ما يقوم به المغني في مساعدة المتضررين من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لجريدة الديلي ميل، فإن كاني ويست، اتفق مع سلسلة مطاعم Chick-Fil-A لتقوم بتوزيع 300 ألف وجبة مجانية على المحتاجين ممن فقدوا عملهم بسبب الأزمة.

وسبق لكيم كاردشيان زوجة كاني ويست، أن أعلنت تقدمها بتبرعات بقيمة 2 مليون دولار لدعم المستشفيات في مواجهة ازمة كورونا.

Advertisements

كما سبق وأعلنت كيم كاردشيان، عن تخصيصها لمصانع مستحضرات التجميل الخاصة بها، لصالح جهود ابحاث اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب أخر، يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، قد حرصت، مؤخرا، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى كورتني كاردشيان، الذي وافق يوم السبت 18 إبريل، بنشر عدد من الصور التي جمعتهما من فترة الطفولة والشباب ليستعيدا الذكريات سوياً.

ونشرت كيم، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتتغزل في شقيقتها الكبرى برسالة حب في ذكري عيد ميلادها قائلة “عيد ميلاد سعيد كورتني، أتذكر كل تلك اللحظات السعيدة التي جمعتنا، دائماً ما كنت أحب اراداتك القوية لفعل الأشياء، والحب الذي تحبيه لأطفالك، أنتى أفضل أخت كبيرة، واتمني أن كل هذا ينتهي لنحتفل سوياً.

وكان مقطع قد نشر مؤخرا، شوهد الأشقاء وهم يصرخون بغضب على بعضهم البعض، ثم اقتربت كورتنى من كيم كاردشيان وصفعتها على وجهها فيما ردت عليها نجمة تليفزيون الواقع، وفى المقابل، كانت تقول كلوى - أثناء جلوسها مع كيندال جينر - “توقفوا.. أنتم.. أنتم”، ثم صرخت كيم فى شقيقتها، “فقط أخرجى من هنا، حتى أننى لا أريد أن أرى وجهك”، فيما ردت كورتنى بصوت مرتعش: “لا أريد أن أكون بالقرب من دهونك”.