صابر الرباعي يقدم حفلات ابتهال ديني «أون لاين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعرب النجم والفنان التونسى صابر الرباعي، عن سعادته بالمشاركة في أوبريت «أنت أقوى» مع كبار نجوم الوطن العربى، وبنجاح الأوبريت وصعوده كترند في عدد من الدول العربية.

صابر الرباعى، في مداخلة تليفونية ببرنامج «عيشها بانرجى» على إذاعة «إنرجى» أنه سعيد بتلك التجربة ويوجه التحية لكل طاقم العمل الذي استطاع توصيل رسالة الأمل، خاصة أن جميع أرباح العمل ستذهب لصالح أهالى ضحايا مرض كورونا ولصالح المعدات الطبية.

وتابع المطرب التونسي: العمل بالأوبريت لم يكن سهلا، نظرا لتواجد كل منا في بلد لكن مع مخرج عبقرى زى طارق العريان استطعنا تقديم عمل إنسانى جميل، وأضاف «صحيح الظروف بعدتنا جسديا لكن الأوبريت قربنا بالإحساس».

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وعن الوقت وكيف يقضيه في ظل الحظر المنزلى، قال «صابر» إنه في مرحلة التجهيزات الأخيرة لإطلاق أغنية مهداة للأطقم الطبية في تونس تقديرا لمجهودهم، وأضاف أنه شأنه شأن الجميع يمضى الوقت في المطبخ، وأنه حضر في أحد المرات «كيكة» وبعض الحلويات التونسية، وأنه يبدأ يومه في مساعدة أبنائه على المذاكرة».

وبخصوص تيك توك وانتشاره الفترة الأخيرة، قال «صابر» لا أظن أنى ملائم لجو التيك توك، فهو منصة فكاهية ومضحكة، ولكن قد اقتحمه بكليب صغير قريبا وأقيس ردود الأفعال.

وخص «صابر» إينرجى باستعداداته لشهر رمضان، وقال إنه سيحيى حفلات أونلاين للجمهور خلال الشهر، وسيتضمن تلك الحفلات ابتهالات دينية.