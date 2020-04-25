شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سميرة سعيد أقوى تترات رمضان 2020 فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على صوت الديفا سميرة سعيد تبدأ أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، وأغنية تعيد كلا منا إلى طفولته، وكيف كان وماذا أصبح، إذ تحمل بين كلماتها تساؤلا؛ لماذا يتغير الإنسان إلى الأسوأ مع مرور الزمن.. كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

تقول كلمات الأغنية: "لما كنا صغيرين كنا شايفين الحياة كأنها حلم ابتدا.. لما كنا صغيرين كل واحد فينا كان من جوة أجمل من كدة.. وكبرنا واكتشفنا مين كان من قلبه مخلص ومين اللى ادعى.. قدام بعد انكشفنا لما واجهنا الحقيقة من غير الأقنعة.. وبان مين فينا ضد ومين اللى مع".

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، بداية حميمية بين مجموعة من الأصدقاء وهم (ريهام حجاج وزوجها محمود حجازى ونبيل عيسى ونسرين أمين وكريم قاسم) فى حضور رئيسهم فى العمل محمود حميدة، إلا أن تلك البداية سرعان ما انقلبت رأسا على عقب، لتنكشف خطوط الحكاية الرئيسية.

تشاهد ريهام حجاج زوجها محمود حجازى - فى غفلة منه – وهو يتعاطى المخدرات، لتطلب منه الطلاق بعد محاولاتها الكثيرة لإبعاده عن هذا الطريق، يحاول أن يقنعها أن الأمر ليس سهلا كما تتصور، ولا يمكن الإقلاع عن الإدمان بهذه السهولة، لتصر ريهام على الطلاق فى النهاية وهو ما حدث.

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وفى خيط درامى آخر نكتشف أن نسرين أمين حامل من نبيل عيسى دون زواج، فاجتمع الأصدقاء فى محاولة لإقناعه على الزواج منها، إلا أنه يرفض ويطلب منها أن تجهض حملها، فتنتهى تلك الجلسة بطلاق ريهام واستمرار مشكلة نسرين وعيسى.

تذهب نسرين أمين إلى نبيل عيسى فى مكتبه بالشركى التى تجمعهما، تسأله عن سبب تهربه فيخبرها أنها تعمدت حملها لإجباره على الزواج منها، فتحدث مشادة كلامية بينهما يجتمع موظفو الشركة على إثرها، فتغادر نسرين بعد أن تهدده: "ودينى لأفضحك" ليرد عليها عيسى "أعلى ما فى خيلك اركبيه"، فما من محمود حميدة أن يحولهما للتحقيق.

ولم يظهر النجم خالد النبوى فى أحداث الحلقة الأولى، ويبدو أنه سيكون له تأثير درامى كبير على الأحداث المققبلة للمسلسل، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات تباعا.

ويبدأ عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" اليوم الجمعة، على قناة دى إم سى dmc الساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء .

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

وتدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.