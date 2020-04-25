البوتكس والفيلر يعرّض مسلسل "سكر زيادة" للسخرية وآخرون يشيدون به!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الحلقة الأولى لمسلسل "سكر زيادة" لنجمات زمن الفن الجميل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب أهمها كبر السن وكمية مساحيق التجميل اللافتة لبطلات العمل.

ويشارك في العمل النجمات نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، وكذلك النجم أحمد السقا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وسيعرض طيلة شهر رمضان المبارك.

وما إن تم عرض الحلقة الأولى على قناة mbc حتى انهالت التعليقات الناقدة والساخرة من نجمات العمل وجاءت أغلب التعليقات لاذعة، حيث انتقد معلق يدعى وائل محمد كبر سن الفنانات قائلا: ‏في شيء غلط فيه هالمسلسل تحس كأنه لازم الممثلاث يكون عمرهم أصغر مش زابط على هيك عُمر هيك أدوار فكرة المسلسل بدها بنات اصغر ‎#سكر_زيادة".

وقالت المعلقة منصورة عز الدين ساخرة من كمية مساحيق التجميل: ‏يحتوي مسلسل "سكر زيادة" على نصف إنتاج العالم من البوتوكس، وزاد حساب آخر: ‏عمليات التجميل واضحة على نجمات الشاشة العربية في فترة الثمانينات.

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وتابع آخر: ‏نادية الجندي ونبيلة عبيد من كثر الفيلر و بوتوكس وشد وقص ما اعرف المسلسل كوميدي ولا درامي! ماكو تعابير، كما وصف البعض المسلسل بالهابط، وقالوا إن ‏"الممثلين بتوع مسلسل سكر زيادة بيخرجوا الكلمة من بوقهم بالعافية".

على الجانب الآخر، أشاد فريق آخر من الجمهور بالعمل ووصفوه بالمبهج وأشادوا بأدوار نجومه فقال أحدهم: ‏اللي عاوز يشوف حاجة حلوة قبل ما ينام يتفرج ويسمع تتر مسلسل سكر زيادة مفاجأة جميلة جدا وإبداع.

وأضاف آخر: ‏أنا شايف النجمة ‎نادية الجندي بتمثل من جديد وبتفرج عليها إيه الجمال دا إيه خفة الدم دي وزي ما قال الراجل قدامها ضربك في المظبوط، مبروك العودة المبهجة دي والنجمة ‎#هالة_فاخر مسخرة بجد، أنا هبكي وأضحك مسلسل ‎#سكر_زياده اسم على مسمى.

يذكر أن صُناع العمل قاموا بإعداد تتر المسلسل بمجموعة من صور هؤلاء النجمات، وهن في سن الصبا من أعمالهم السينمائية التي أسعدت الملايين، كما جاءت كلمات تتر البداية كنوع من الرد على الهجمة التي تمت من بعض رواد السوشال ميديا على نجمات العمل، حيث حملت كلمات التتر الكثير من التفاؤل والأمل وحب الحياة دون الانشغال بالأيام وعدد سنين العمر.