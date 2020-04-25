أحمد شيبة يقسم بالطلاق ويضرب خادمة فيفي عبده.. وفأر يثير رعبه.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوقعت الفنانة المصرية فيفي عبده المطرب الشعبي أحمد شيبة في فخ مقلبها ببرنامج "خلي بالك من فيفي" الذي يعرض على قناة mbc خلال شهر رمضان.

بدأ المقلب كالعادة بدخول أحمد شيبة لفيلا فيفي لتقديم برنامج وكان اللافت تعامل رجل الأمن معه حيث أخبره بأن شيء غير طبيعي حدث أثناء دخوله وجعل اللمبة تضيء وطالبه بالدخول من الباب عدة مرات حتى ظهرت فيفي وأدخلته بيتها.

بعدها دخلت الخادمة المسحورة عليهم وقامت بإلقاء "فأر" على شيبة ففزعته مع صوت المفرقات فقام من مجلسه وطاردها بـ"وسادة" وقام بتوجيه الضربات لها ووصفها بالمجنونة وغير الطبيعية.

ولم يكتف شيبة بذلك بل زاد غضبه وأقسم بالطلاق أن يعتدب عليها لكنهعاد وقال "لا أريد ضرب الستات" ووجه لها عدة جمل مسيئة.

بعدها دخلت الخادمة مرة أخرى لتقديم المشروبات فسقطت عليه وهو جالس وظلت تقوم بحركات غريبة وأمسكت قدمه وكأن الجن تلبسها، فحاول شيبة الهرب وظل يجري مع الخادمة وزاد رعبه مع الفرقعات التي تحدث حوله وظل يردد "الله أكبر هضربك يا بت هموتك" وحاول البصق على وجهها.

وأثناء ذلك ظلت فيفي تصرخ وتقول "بينتي اتخرب" ثم سقطت على الأرض فزاد رعب شيبة وفجأة نهضت فيفي وظلت تزغرد وكشفت أنه برنامج مقالب حتى بدت الدهشة والزهول على ملامح شيبة وعرف حينها أنه مقلب فقام يغني "آه لو لعبت يا زهر" والفنانة ترقص.

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يذكر أن برنامج فيفي عبده، يعرض على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها وحلاقاته 60 حلقة، ويتضمن البرنامج حيوانات شرسة.

ويعتمد البرنامج على عمل "مقلب" بالضيف، إذ تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف.

وذكرت فيفي أن المفاجأة هو أنها ستغنى باللهجة الغريبة لأول مرة، والمخرج هو طارق فهمي. وكانت "زينة" هي أولى ضحايا البرنامج وسمية الخشاب وأحمد رزق في ثاني وثالث حلقات البرنامج.

على الجانب الآخر، أعلنت فيفي أنها ستتخذ إجراء قانونيا تجاه مواطنها الفنان رامز جلال لما ألحق بها من ضرر خلال استضافته لها في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي".

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر": "أنا هوديه في داهية لأنه كهربني وحسيت إنه واخديني في إسرائيل بيعاقبوني، معندكش فكرة عمل فينا إيه".