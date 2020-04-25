ما لا تعرفه عن الباتشينو الأب الروحى للتمثيل الذى لم يتزوج طوال 80 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم محبو وعشاق النجم الباتشينو بعيد ميلاد الأب الروحي للتمثيل الذى يتم عامه الثمانين اليوم، وذلك بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب طوال مسيرته الفنية المميزة الذي طالما أبدع فيها بأهم الأدوار منذ بزوغ نجمه في سبعينات القرن الماضي، وحتي الآن، حيث تمكن ابن صقلية من تجسيد مختلف ألوان الأدوار بموهبة فريدة نال عليها استحسان الجمهور وعشق نجوم السينما قبل الجمهور العادي ممن يعتبروه مدرسة مختلفة في التمثيل مما جعلنا نتعرض لعدة معلومات عنه في عيد ميلاده.

الباتشينو اسمه الكامل هو ألفريدو جيمس باتشينو. وُلد باتشينو في عام 1940 في مدينة نيويورك لأبويين هاجرا لأمريكا من إيطاليا وتحديداً من صقلية. ترك باتشينو الدراسة بعمر السابعة عشرة. Advertisements فاز عام 1993 بجائزة الأوسكار لدوره في فلم Scent of a Woman. معجبٌ كبير بشكسبير وبالأوبرا. لم يتزوج آل باتشينو مطلقًا ولكن له ابناء من علاقات لم تنتهي للزواج الرسمي. ثروته اقتربت من 150 مليون دولار. لم يتمكن من امساك غضبه، مثلما ظهر في بداياته حينما امتنع عن حضور حفل الأوسكار رغم ترشيحه كأفضل ممثل مساعد عن دوره في "الأب الروحي"، وذلك بحجة عدم ترشيحه عن الدور الرئيسي.

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