شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة الأولى.. طلاق ريهام حجاج ونسرين أمين فى ورطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، بداية حميمية بين مجموعة من الأصدقاء وهم (ريهام حجاج وزوجها محمود حجازى ونبيل عيسى ونسرين أمين وكريم قاسم) فى حضور رئيسهم فى العمل محمود حميدة، إلا أن تلك البداية سرعان ما انقلبت رأسا على عقب، لتنكشف خطوط الحكاية الرئيسية.

تشاهد ريهام حجاج زوجها محمود حجازى - فى غفلة منه – وهو يتعاطى المخدرات، لتطلب منه الطلاق بعد محاولاتها الكثيرة لإبعاده عن هذا الطريق، يحاول أن يقنعها أن الأمر ليس سهلا كما تتصور، ولا يمكن الإقلاع عن الإدمان بهذه السهولة، لتصر ريهام على الطلاق فى النهاية وهو ما حدث.

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وفى خيط درامى آخر نكتشف أن نسرين أمين حامل من نبيل عيسى دون زواج، فاجتمع الأصدقاء فى محاولة لإقناعه على الزواج منها، إلا أنه يرفض ويطلب منها أن تجهض حملها، فتنتهى تلك الجلسة بطلاق ريهام واستمرار مشكلة نسرين وعيسى.

تذهب نسرين أمين إلى نبيل عيسى فى مكتبه بالشركى التى تجمعهما، تسأله عن سبب تهربه فيخبرها أنها تعمدت حملها لإجباره على الزواج منها، فتحدث مشادة كلامية بينهما يجتمع موظفو الشركة على إثرها، فتغادر نسرين بعد أن تهدده: "ودينى لأفضحك" ليرد عليها عيسى "أعلى ما فى خيلك اركبيه"، فما من محمود حميدة أن يحولهما للتحقيق.

ولم يظهر النجم خالد النبوى فى أحداث الحلقة الأولى، ويبدو أنه سيكون له تأثير درامى كبير على الأحداث المققبلة للمسلسل ، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات تباعا.

ويبدأ عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" اليوم الجمعة، على قناة دى إم سى dmc الساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء .