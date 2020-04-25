شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: شرف لى المشاركة كضيف فى مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الفنان إيهاب فهمي بوست على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عبر فيه عن امتنانه للمشاركة كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، وقال: "لقد تشرفت أن أكون ضيفا فى مسلسل الأسطورة منسى مسلسل الاختيار، ورغم كرهى للجماعات الإرهابية وكل أهل الشر ولكن هذا هو دور الفن والفنان، على قدر كرهى لهم على قدر القدرة على توصيل شرهم وكره الناس لهذه الشخصيه، فعذرا لروح البطل منسى ولكل أرواح الشهداء آبطال مصر تحية لهذا العمل الأسطورى، شكرا لشركة سينرجى تامر مرسى، وشكرا الرائع دائما المخرج بيتر ميمى والسيناريست باهر دويدار، شكرا لنجم العمل أمير كرارة المنسى الأسطورة، والشاطر أحمد العوضي عشماوى، شكرا لكل الزملاء فردا فردا، شكرا لكل من قال كلمة أو حرفا فى هذا العمل، نجاح عظيم وكبير بإذن الله وألف رحمة ونور عليك يا شهيد وكل شهداء مصر".



ايهاب فهمى Advertisements

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.