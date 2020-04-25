شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مسلسل "عمر ودياب" لسواقين التاكسي.. لو الزبون هايسخف سقف أوعي توقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة الأولى من مسلسل "عمر ودياب" الذى يذاع على قناتى ON والحياة، من بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، حيث تضمنت الحلقة الأولى العديد من المواقف الكوميدية أبرزها حينما ذهبا لشراء تاكسى بالتقسيط، وهو الموقف الذى قابلا فيه صاحب محل السيارات الذى نصحهما عدة نصائح كى يحققا نجاحا كبيرا من مشروع التاكسي.

ومن تلك النصائح عدم إعطاء الباقى للزبون مهما حصل، كما قال البائع بالنص: ولو الزبون هايسخف فرد عليه على ربيع وخاطر: سقف سقف أوعى توقف.

جدير بالذكر أن مسلسل "عمر ودياب" يعرض على شاشة ON فى تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

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المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.