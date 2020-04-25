شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة بعد تريند الحلقة الأولى من "الاختيار": الحمد لله وشكرا لكل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة أن تصل إلى قلوب الجماهير فى كل مكان بالوطن العربى، وحققت نسبة مشاهدة عالية واتصدر التريند على يوتيوب، لذلك حرص كرارة على توجيه الشكر لله عز وجل، ثم الشكر لجمهوره في كل مكان، قائلا: "الحمد لله.. وشكرا لكل الناس".

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ‎ ONبمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى - ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

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وشهدت الحلقة أيضا مشهدا بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيريين.‏