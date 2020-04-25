شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما يطرح كليب أغنية Amor De Mi Vida ويتحول إلى رجل ثمانينى عاشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الكولومبي مالموما البالغ من العمر 26 عاما كليب أغنية Amor De Mi Vida والتى تعنى حب حياتى باللغة العربية، ويظهر مالوما فى الكليب وهو فى عمر الـ80 من العمر.

من جانب آخر حقق كليب Chantaje الذى جمعه بالنجمة العالمية شاكيرا والتى تم إطلاقها فى 2016، وهى واحدة من أغنيات ألبومها الغنائى " El Dorado " الذى أطلقته فى مايو 2017، إلا أن كليب الأغنية مازال يحصد النجاحات حتى الآن.

ووصلت نسبة مشاهدات كليب " Chantaje " على موقع "يوتيوب" لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة، وهى بالتأكيد نسبة كبيرة لم يستطيع الكثير من النجوم الوصول إليها، والكليب تم تصويره فى برشلونة في أكتوبر 2016، وأخرجه المخرج والمصور الإسبانى خوم دى ليجوانا الذى أخرج بالفعل العديد من الكليبات الخاصة بشاكيرا.

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واستطاع مالوما البالغ من العمر (25 عاما) أن يحقق نجاحا جديدا بكليب "PM 11"، فقد وصلت نسبة مشاهدة الكليب لأكثر من 450 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهي نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع الكثير من الأعمال الغنائية لأشهر المغنيين.

ويعتبر مالوما أحد أهم الأصوات المعاصرة في عالم الموسيقى اللاتينية ونجمًا شابًا أثبت سطوعه ومكانته على الساحة العالمية بامتياز، وقد زادت مبيعات تذاكر الجولة الغنائية العالمية التي أطلقها عام 2017 المغني الكولومبي عن مليون تذكرة بعد أن أحيا خلال الجولة 105 حفلة غنائية في مختلف أنحاء العالم ليتصدر بذلك قائمة مبيعات تذاكر الحفلات الموسيقى اللاتينية عالميًا.

وكان نجم الموسيقى اللاتينية قد فاز في عام 2018 في حفل جوائز غرامي للموسيقى اللاتينية بجائزة أفضل ألبوم غنائي صوتي معاصر عن ألبومه الذي يحمل عنوان F.A.M.E.، وهو يحظى بشعبية عالمية واسعة ويزيد عدد متابعيه على من منصة "فيس بوك" عن 23 مليون، ويبلغ عدد متابعي حسابه على تويتر 6 ملايين، فيما يبلغ عدد متابعيه على منصة إنستجرام 46 مليونًا، ليتصدر بذلك قائمة الفنانين اللاتينيين.