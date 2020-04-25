شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف فى "النهاية" يتوقع انهيار أمريكا وتدمير إسرائيل وعودة القدس للعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت الولايات المتحدة الأمريكية وتم القضاء على إسرائيل، وحرر العرب القدس ودمروا إسرائيل وعاد الصهاينة لدولهم التى كانوا قد تركوها وتجمعوا فى فلسطين وعادوا إلى الشتات الذى كانوا يعيشون فيه قبل اغتصابهم القدس.. تلك هى الحقيقة التى يؤكدها مدرس تاريخ لتلاميذه خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، ويحكي لهم التاريخ الحقيقي، لكن فجأة يقتحم مركزه التعليمى قوات نزلت بمراكب فضائية ويقررون محاكمته ويقتلون أحد الأطفال ويقررون نفيه لمركز الإشعاع النووي بتهمة التشويه، برغم أنهم هم من يشوهون التاريخ، فالمشهد يحمل الكثير من الدلالات والمعانى والمضامين.

يذكر أن أحداث مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف كان قد بدأ باستعراض لشكل الحياة بعد 100 عام، حيث أصبحت كلها "تاتش" باللمس، كل ركن فى المنزل يتحول لشاشة تستطيع من خلالها معرفة كل شىء عن صحتك وعما يدور حولك فى العالم، فنرى المهندس زين (يوسف الشريف)، وزوجته الفنانة ناهد السباعى فى منزلهما، فالزوجة تغسل الملابس فى غسالة حديثة جدا باللمس، ويتلقى الزوج مكالمة من زميل له فى العمل عبر شاشة تفتح بمحرد الإشارة فيرى من يحدثه عبر شاشة أمامه.

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وكان المسلسل قد بدأ بحلم ظهر فيه النجم محسن محيى الدين واستيقظ يوسف الشريف من ذلك الحلم أو الكابوس وهو فى سريره، وبدأ يتعامل مع التكنولوحيا المتطورة لشكل الحياة مستقبلا فكل شىء من خلال اللمس.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.