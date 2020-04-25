شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتألق فى تتر مسلسل "فرصة ثانية" لـ ياسمين صبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، حازت أغنية التتر "غريب الحب" غناء النجم رامي صبري على إعجاب الجماهير، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.

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"فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي، وتدور أحداث "فرصة ثانية" في إطار اجتماعي رومانسي، عن الفرص الثانية وقيمتها في حياة البشر، وكيف يستغلونها بصورة صحيحة.

يذكر أن آخر أعمال النجم رامى صبرى، أغنية "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية منذ طرحها، بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التى جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى ولاقت نجاحًا كبيرًا.