شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير تنتهى بالطلاق فى أولى حلقات مسلسلهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض على قناة CBC، وcbc دراما، مشادات بين غالية التى تجسدها النجمة ياسمين عبد العزيز، وزوجها "عبد الله"، والذى يجسده الفنان شريف منير، وظهر ذلك خلال احتفالهما بلقائهما الأول فى أحد الأماكن، وكان شريف منشغلا عنها بأصدقائه، مما جعل أحد الحاضرين ينتهز الفرصة ويبدى اهتمامه بها من خلال الهزار والضحك، ولاحظ شريف منير ذلك مما جعله يتشاجر معه شجارا عنيفا كاد أن يصل إلى الضرب، لولا تدخل صديقه الذى يجسده أحمد سعيد عبد الغنى.

انصرف شريف منير من المكان مصطحبا زوجته، وهو غاضب منها ومتهما إياها أنها السبب وأنها من أعطت فرصة له بالهزار، وحاولت ياسمين الدفاع عن نفسها ولكن بلا جدوى فقد رفض الاستماع إليها، وبدا برمى الاتهامات عليها وأنها لا تشعر بقيمة زواجها من رجل بحجمه، وأنهى حديثه سائلا إياها: "انتى شايفى إنى سعيد معاكى؟".

وهنا بدأت ياسمين فى الانهيار مندهشة أنها من المفترض أن تسأل هى هذا السؤال، فقد تحملت منه الكثير والكثير، تحملت إهماله لها ولابنتها، وطلبت منه أن يطلقها إذا لم يكن يشعر بالسعادة معها، وفى صباح اليوم التالى تفاجأت ياسمين بزوجها شريف منير أنه لم يعد يحتمل أكثر من ذلك وألقى عليها يمين الطلاق.

مسلسل "ونحب تانى ليه" من بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة "سينرجى".