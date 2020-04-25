شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة الأولى.. سوسن بدر تكره الرجال وتحرض ابنتها على الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الأولى من مسلسل " ونحب تانى ليه "للفنانة ياسمين عبد العزيز، الذى يذاع على قناة CBC، CBC دراما، كره الفنانة سوسن بدر والتى تجسد دور أم ياسمين عبد العزيز للرجال، وظهر كذلك كرهها لعبد الله زوج ياسمين عبد العزيز والذى يجسده الفنان شريف منير، حيث قامت بتحريضها عليه.

وأكدت سوسن بدر لابنتها أنها لا تقصد مضايقتها، ولكنها تنصحها وتلفت نظرها لما يقوم به زوجها من إهمال، فهو نفس الإهمال الذى اعتادت عليه من زوجها الراحل، وكانت حجته دائما انشغاله بسبب العمل ولكنها اكتشفت فى النهاية خيانته لها مع الكثير.

وهنا أكدت ياسمين عبد العزيز لوالدتها أن عبد الله زوجها يحبها، وأنه غير كل الرجال، وأن السبب اتهامها له كرهها لكل الرجال، وهنا تعترف سوسن بدر أنها تكره جميع الرجال، وفى محاولة من جدة ياسمين والتى تجسده الفنانة ليلى عز العرب، فى تهدئة المشادة قالت لسوسن بدر إنها معقدة وتخرج تلك العقد على ابنتها، مما أدى إلى اشتعال الحوار بينهما حتى انتهى بتهديد ياسمين عبد العزيز أنها ستنصرف .

مسلسل "ونحب تانى ليه" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، ويحكى عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التى تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمى وتقع فى حبه، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.